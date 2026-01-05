Oddo BHF confirme son conseil "neutre" sur Legrand

Oddo BHF confirme son conseil sur le titre Legrand à "Neutre", avec un objectif de cours inchangé à 138 euros.



Le bureau d'études anticipe un ralentissement du chiffre d'affaires au quatrième trimestre 2025, avec une croissance organique attendue à 3,3%, contre 6,7% au trimestre précédent. "Ceci, combiné à un marché de la construction toujours atone au mieux", devrait peser sur la performance à court terme, bien que le segment des datacenters reste dynamique avec une hausse prévue de 15%.



D'après la note, l'année 2026 devrait marquer une reprise progressive de la construction, mais celle-ci "ne devrait pas se matérialiser dans le CA du groupe avant courant S2". Le broker souligne que malgré les qualités intrinsèques de la société, le titre se traite actuellement avec une prime de plus de 8% par rapport à sa moyenne historique sur trois ans.



