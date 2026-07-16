Oddo BHF maintient son opinion Neutre sur le titre avec un objectif de cours de 85 francs suisses après la publication des résultats du 2ème trimestre.
ABB a publié ce matin des résultats du 2ème trimestre 2026 supérieurs aux attentes au niveau des commandes selon Oddo BHF.
Ces dernières atteignent 12 042 MUSD, +28% en comparable contre 11.3% pour le consensus, tirées par toutes les régions (Europe +12%, USA +62%, Chine +10%). Le groupe souligne à nouveau une forte dynamique dans les datacenters (croissance à 3 chiffres).
Oddo BHF note que le chiffre d'affaires du 2ème trimestre atteint 9 475 MUSD, en hausse de 12% en comparable, en ligne avec le consensus (12,6%), la marge " operational EBITA " progresse de 100 pb à 20,3% (1 925 MUSD), 2,2% au-dessus du consensus, dont +100 pb pour Electrification (à 24,9%), +130 pb pour Motion (à 18,5%, dont -70 pb de dilution liée à l'intégration de l'activité de Gamesa) et +120 pb pour Automation (à 15,4%, aidé par une reprise de provision de 15 M$, soit 70 pb).
Selon l'analyste, le résultat net s'établit à 1 231 M$, 6,5% inférieur aux attentes (notamment du fait de provision pour contentieux). Le FCF progresse de 4% à 881 MUSD.
"Le groupe anticipe une marge d'operational EBITA en amélioration en séquentiel au 3ème trimestre. Pour 2026, le groupe a confirmé ses objectifs, à l'exception de la croissance du CA, relevée" indique le bureau d'analyse
Selon l'analyste, le consensus pourrait relever ses estimations pour 2026 de 2-3%.
Oddo BHF note également que le groupe annonce ce matin l'acquisition de Rotork pour 5,5 MdUSD, soit un multiple de 5,3x le CA 2025 et 19,5x l'EBITDA, qui sera financée en cash.
L'analyste indique que Rotork, spécialisé dans les solutions intelligentes critiques de contrôle des flux et les actionneurs électriques, a réalisé un chiffre d'affaires de 1 MdUSD (3% du chiffre d'affaires d'ABB) et une marge de 24,6% en 2025.
ABB Ltd figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de biens d'équipements industriels. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- produits et systèmes de transmission et de distribution électriques (51,4%) : transformateurs, produits de distribution électrique moyenne tension (disjoncteurs, interrupteurs, fusibles, capteurs, etc.) et haute tension (condensateurs, interrupteurs, etc.) et systèmes automatiques destinés aux centrales électriques. ABB Ltd propose également des services d'installation clés en main de systèmes de transmission ;
- systèmes d'automatisation (47,3%) : systèmes de protection électrique et instruments de mesure et de contrôle des fluides, systèmes de contrôle des processus de production (destinés principalement aux industries pétrolière et gazière, chimique et pharmaceutique, marine, minière et papetière). En outre, le groupe fabrique et commercialise des robots et des systèmes modulaires ;
- autres (1,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (34,3%), Etats-Unis (29,1%), Amériques (8,3%), Chine (11%) et Asie-Moyen-Orient-Afrique (17,3%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.