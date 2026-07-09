Oddo BHF confirme son conseil sur Chargeurs après la flambée du titre
L'analyste maintient sa note de "surperformance" avec un objectif de cours inchangé de 13 EUR.
Le bureau d'études souligne également que l'acquisition d'Harwanne Capital Management crée un nouveau pôle "Premium Capital", apportant des revenus récurrents issus des frais de gestion et un potentiel de carried interest, même si les synergies avec les autres activités sont jugées limitées.
La note indique enfin que les prévisions 2026 sont maintenues, tout comme l'objectif de cours de 13 EUR, le broker estimant que la décote de holding demeure excessive malgré une diversification qui ne devrait pas la réduire à court terme.
Pour rappel, le titre avait gagné 27,3% hier après l'annonce de la redistribution du produit de la cession de Novacel. Ce matin, le titre subit quelques prises de bénéfices et lâche 3%.