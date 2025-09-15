Oddo BHF confirme son conseil sur Dassault Aviation

Oddo BHF confirme son conseil 'neutre' sur le titre Dassault Aviation, avec un objectif de cours inchangé à 325 euros.



L'analyste indique que l'Indian Air Force a recommandé au gouvernement indien l'acquisition de 114 Rafale F4 pour 18,7 à 18,9 MdEUR, avec plus de 60% de production locale et un fuselage assemblé à Hyderabad dès 2028. Une usine de MRO (maintenance, réparation et révision) pour le moteur M-88 est également prévue. 'L'accord placerait Dassault Aviation en position de fournisseur export unique', indique le broker.



Au cours actuel, le titre présente un PER 2025 de 24x avec un rendement d'environ 1,5%.