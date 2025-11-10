Oddo BHF confirme son conseil sur le titre Diageo à 'Surperformance', avec un objectif de cours inchangé à 2400 p.
L'analyste estime que la nomination de Dave Lewis au poste de CEO à compter du 1 janvier 2026 est 'une bonne nouvelle' et devrait 'mettre le focus sur la croissance du top line', alors que les actionnaires attendaient une clarification des rôles de direction.
Le bureau d'analyses ajoute qu'avec un P/E 2027e tombant sous 13x, ce catalyseur est de nature à soutenir un rebond du titre dans un contexte toujours exigeant pour les spiritueux.
Diageo plc figure parmi les leaders mondiaux de la production et de la commercialisation de boissons alcoolisées. Les produits du groupe sont vendus sous les marques Smirnoff, Johnnie Walker, Baileys, Captain Morgan, Jose Cuervo, Tanqueray, etc. le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- spiritueux (79,3%) ;
- bières (16,1%) ;
- boissons prêt-à-boire (3,5%) ;
- autres (1,1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (23,8%), Amérique du Nord (39,4%), Asie-Pacifique (18%), Amérique latine et Caraïbes (9,1%), Afrique (9,1%) et autres (0,6%).
