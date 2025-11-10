Oddo BHF confirme son conseil sur Diageo

Oddo BHF confirme son conseil sur le titre Diageo à 'Surperformance', avec un objectif de cours inchangé à 2400 p.



L'analyste estime que la nomination de Dave Lewis au poste de CEO à compter du 1 janvier 2026 est 'une bonne nouvelle' et devrait 'mettre le focus sur la croissance du top line', alors que les actionnaires attendaient une clarification des rôles de direction.



Le bureau d'analyses ajoute qu'avec un P/E 2027e tombant sous 13x, ce catalyseur est de nature à soutenir un rebond du titre dans un contexte toujours exigeant pour les spiritueux.