Oddo BHF indique que Josep Maria Recasens était depuis 2021 Chief Strategy Officer de Renault Group, CEO de la division EV Ampère, et Président de l'ANFAC depuis 2024.
Oddo BHF estime que le choix de Josep Maria Recasens semble être le plus logique car il combine à la fois les accointances politiques qui semblaient exigées par une partie du conseil d'administration et un solide profil industriel, qui semble particulièrement important alors qu'Indra doit mener de front l'exécution et/ou le ramp-up de nombreux contrats industriels majeurs (8x8 Dragon, Radars pour le FAA, PEMs - dont les programmes ATP, le contrat de Mobilité pour Transport for London).
Oddo BHF confirme son opinion Neutre sur Indra avec un objectif de cours inchangé de 58 E.
"Nous n'écartons toutefois pas le risque que le changement de CEO entraine d'autres changements au sein des couches inférieures de management, perturbant la capacité d'exécution du groupe" indique le bureau d'analyse.
"Avec cette toute nouvelle équipe de direction nous restons, à ce stade, dans le flou concernant les priorités stratégiques, notamment concernant une éventuelle fusion avec EM&E" rajoute Oddo BHF.
Indra Sistemas, S.A. est le leader espagnol de la conception, du développement, de la fabrication et de la commercialisation de systèmes de technologies de l'information, de défense et de simulation. L'activité du groupe s'organise autour de 2 pôles :
- vente de systèmes : systèmes de technologies de l'information (systèmes de contrôle et de gestion du trafic aérien, de contrôle des paiements électroniques, de surveillance, d'identification, de comptage des votes, plates-formes de formation en ligne, etc.), équipements électroniques de défense (radars, satellites d'observation, systèmes de communication, tableaux de bord, etc.), systèmes de simulation et de maintenance automatiques (systèmes de formation au pilotage d'avions de chasse, de diagnostic et de détection d'anomalies), etc. ;
- prestations de services : prestations de conseil, de maintenance, de gestion de projets, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Espagne (51,5%), Italie (4,5%), Europe (15,4%), Brésil (4,4%), Amériques (15,7%) et Asie-Moyen Orient-Afrique (8,5%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.