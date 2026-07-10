Au titre de son premier semestre, Oddo BHF estime que le groupe Kaufman & Broad a publié des résultats proches des attentes.
L'analyste note une quasi-stabilité du chiffre d'affaires de +0,3% à 500,9 MEUR (495,3 MEURe) qui bénéficie d'une progression du Tertiaire (+44,6% à 123,8 MEUR) alors que le Logement recule de 9,2%, la marge opérationnelle est de 8% en progression de +30pb avec une très légère baisse du taux de marge brute de 10pb à 20,9% et le résultat net au 2ème trimestre est quasi stable à 11,7 MEUR contre 11,6 MEUR au 2ème trimestre 2025.
Au-delà de l'évolution de la profitabilité sur la période, Oddo BHF retient surtout de cette publication que la légère hausse des réservations en volume (+0,5%) est une excellente performance puisque le secteur aurait enregistré une baisse sur la période de plus de 23%.
L'analyste a également noté que pour l'exercice 2026, le groupe renouvelle ses objectifs d'un chiffre d'affaires qui devrait se situer à un niveau comparable à celui de l'exercice 2025 avec une marge opérationnelle courante qui devrait être proche de 8%.
Oddo BHF maintient son opinion Neutre sur le titre avec un objectif de cours de 35 EUR
"Au final, dans un contexte compliqué, le groupe Kaufman & Broad démontre toujours une bonne capacité de résistance de ses réservations avec une excellente profitabilité" rajoute le bureau d'analyse en conclusion.
Kaufman & Broad SA figure parmi les 1ers constructeurs français de logements. Le CA par type d'actifs se répartit comme suit :
- logements (76,7%) : appartements (93,5% du CA ; 4 177 unités livrées en 2024/25 ; marques Kaufman & Broad et Résidences Bernard Teillaud) et maisons individuelles en village (6,5% ; 241 unités livrées) ;
- immobilier d'entreprise (21,9%) : notamment bureaux et locaux d'activités ;
- résidences d'étudiants (0,8%).
Le solde du CA (0,6%) concerne la vente de terrains et la perception d'honoraires.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
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Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
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Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
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Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.