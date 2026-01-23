Oddo BHF confirme son conseil sur Publicis

L'analyste confirme son conseil Surperformance sur le titre Publicis, avec un objectif de cours inchangé à 115 euros.

Selon Oddo BHF, la dynamique d'Epsilon devrait soutenir la croissance du groupe en 2026 et 2027, cette activité représentant environ 15% du revenu net mais jouant un rôle clé dans l'accélération des autres métiers, en particulier aux États-Unis où l'usage de la data est central.



Le bureau d'analyses souligne que la force d'Epsilon repose sur un modèle hybride combinant des briques propriétaires différenciantes, notamment l'outil d'identification CoreID, et des alliances ciblées avec des acteurs de premier plan comme The Trade Desk, LiveRamp et Microsoft, jugées "difficiles à répliquer" par les concurrents.



Selon Oddo BHF, cette stratégie devrait permettre à l'activité media/data, soit environ 60% du revenu net, de maintenir une croissance supérieure à 5% en 2026 et probablement en 2027, soutenant une croissance organique du groupe estimée à +4,8% en 2026.