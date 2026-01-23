Oddo BHF confirme son conseil sur Publicis
L'analyste confirme son conseil Surperformance sur le titre Publicis, avec un objectif de cours inchangé à 115 euros.
Publié le 23/01/2026 à 12:54
Le bureau d'analyses souligne que la force d'Epsilon repose sur un modèle hybride combinant des briques propriétaires différenciantes, notamment l'outil d'identification CoreID, et des alliances ciblées avec des acteurs de premier plan comme The Trade Desk, LiveRamp et Microsoft, jugées "difficiles à répliquer" par les concurrents.
Selon Oddo BHF, cette stratégie devrait permettre à l'activité media/data, soit environ 60% du revenu net, de maintenir une croissance supérieure à 5% en 2026 et probablement en 2027, soutenant une croissance organique du groupe estimée à +4,8% en 2026.