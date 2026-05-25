Oddo BHF estime que les marques joaillères du groupe conservent un "momentum toujours remarquable", soutenues par la demande aux Etats-Unis et en Asie ainsi que par la solidité de Cartier. Selon le courtier, la croissance devrait rester supérieure à celle du secteur malgré un ralentissement des effets prix.
La note souligne également des résultats annuels légèrement supérieurs aux attentes, avec une croissance organique de 13% au 4e trimestre et une activité joaillière en hausse de 16%. Le bureau d'études met aussi en avant un bon contrôle des coûts opérationnels malgré la pression du change et du cours de l'or sur les marges.
D'après Oddo BHF, le profil d'investissement demeure "bien au-dessus de la moyenne" et la prime de valorisation par rapport à LVMH reste justifiée. Le broker a légèrement relevé ses prévisions d'EBIT pour les prochains exercices, soit de 2% pour l'exercice 2026/2027 et de 1% pour les exercices suivants.
Compagnie Financière Richemont SA figure parmi les 1ers fabricants mondiaux de produits de luxe. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- articles de joaillerie (71,6%) : marques Cartier (n° 1 mondial de la bijouterie et de la joaillerie), Van Cleef & Arpels et Giampiero Bodino ;
- montres de luxe (15,4%) : marques Piaget, A. Lange & Söhne, Jaeger-LeCoultre, Vacheron Constantin, Officine Panerai, IWC Schaffhausen, Baume & Mercier et Roger Dubuis ;
- autres (13%) : notamment stylos, articles de maroquinerie et vêtements sous les marques Montblanc, Chloé, Old England, Purdey et Alfred Dunhill.
La CA par activité se ventile entre distribution de détail (70,3%), distribution en gros (23,4%) et distribution en ligne (6,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Suisse (3,2%), Royaume-Uni (3,8%), Europe (15,9%), Chine (19,6%), Japon (10,2%), Asie (13,8%), Etats-Unis (21%), Amériques (3,5%), Moyen-Orient et Afrique (9%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.