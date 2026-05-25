Oddo BHF confirme son conseil sur Richemont et relève sa cible

L'analyste maintient sa note de "Surperformance", assortie d'un objectif de cours relevé de 180 à 182 CHF.

Oddo BHF estime que les marques joaillères du groupe conservent un "momentum toujours remarquable", soutenues par la demande aux Etats-Unis et en Asie ainsi que par la solidité de Cartier. Selon le courtier, la croissance devrait rester supérieure à celle du secteur malgré un ralentissement des effets prix.



La note souligne également des résultats annuels légèrement supérieurs aux attentes, avec une croissance organique de 13% au 4e trimestre et une activité joaillière en hausse de 16%. Le bureau d'études met aussi en avant un bon contrôle des coûts opérationnels malgré la pression du change et du cours de l'or sur les marges.



D'après Oddo BHF, le profil d'investissement demeure "bien au-dessus de la moyenne" et la prime de valorisation par rapport à LVMH reste justifiée. Le broker a légèrement relevé ses prévisions d'EBIT pour les prochains exercices, soit de 2% pour l'exercice 2026/2027 et de 1% pour les exercices suivants.