Oddo BHF confirme son conseil sur RWE après les résultats

RWE a réalisé un EBITDA ajusté de 3,5 milliards d'euros et un bénéfice net ajusté de 1,3 milliard d'euros au cours des neuf premiers mois de 2025.



Suite à cette annonce, Oddo BHF maintient sa recommandation à Surperformance et son objectif de cours de 45,0 EUR.



'Notre scénario central intègre un objectif de 6 GW de batteries d'ici 2030 et un plan d'investissement supplémentaire de 8 milliards d'euros (remplaçant les rachats d'actions à partir de 2026)' indique Oddo BHF.



L'analyste estime que des catalyseurs à court terme sont attendus avec l'impact positif des enchères offshore AR7 au Royaume-Uni et des projets de stockage à long terme en Allemagne.



'Les bénéfices exceptionnels devraient soutenir la tendance favorable' rajoute Oddo BHF.



Depuis fin septembre 2024, RWE a mis en service un total d'environ 2,5 gigawatts (GW) de nouvelle capacité de production. RWE exploite actuellement un portefeuille intégré de 38,7 GW d'actifs d'énergie renouvelable, de systèmes de stockage par batterie et de production flexible.



Le groupe a 11,4 GW supplémentaires en construction, dont plus de 2 GW devraient être mis en service d'ici la fin de 2025. Cela portera le portefeuille à plus de 40 GW.



Rappelons que RWE a confirmé ses perspectives pour l'année en cours et continue de s'attendre à un EBITDA ajusté de 4,55 à 5,15 milliards d'euros et à un bénéfice net ajusté de 1,3 à 1,8 milliard d'euros. Cela équivaut à 2,10 EUR par action, sur la base du point médian de la fourchette.



RWE prévoit d'atteindre un bénéfice net ajusté par action d'environ 3 euros pour 2027. Pour 2030, l'objectif reste inchangé autour de 4 EUR par action. Le dividende au titre de l'exercice 2025 sera porté à 1,20 EUR par action.