Oddo BHF confirme son opinion neutre sur Valeo

Oddo BHF confirme son opinion Neutre sur le titre avec un objectif de cours inchangé de 10 E après la présentation du nouveau plan Elevate 2028.



"Malgré un travail de fond indéniable face à un environnement difficile ces dernières années (réduction des coûts en Europe, discipline accrue sur les investissements, repositionnement), nous ressortons encore sceptiques quant à la capacité de Valeo à concilier croissance et amélioration de sa performance financière, notamment en matière de FCF" indique l'analyste.



Oddo BHF estime que selon la logique du plan, il faudra probablement attendre 2028 pour que le management puisse faire la démonstration d'une véritable transformation, après une décennie d'échecs sur ce front.



"Compte tenu du faible track record du groupe et d'un appétit toujours modéré des investisseurs pour le secteur, il est à craindre que ces derniers préfèrent attendre des preuves concrètes et se tourner, d'ici là, vers des valeurs jugées plus qualitatives (Autoliv, OPM, CIE Automotive) et/ou moins valorisées (Aumovio ?) au sein du segment" souligne le bureau d'analyse dans son étude.



Oddo BHF note que le groupe devrait néanmoins tirer profit des efforts engagés sur les coûts (plan de 400 MEUR, principalement en Europe et sur Power) et qui constitueront donc le principal levier d'amélioration de la rentabilité (de 4,7%e cette année à 6-7% en 2028, 6,1%e).



Enfin, l'anlyste a apprécié le fait que la Chine est désormais positionnée comme un véritable "Fitness Center" opérationnel, où le groupe apprend à développer à une vitesse record et à coûts réduits.

