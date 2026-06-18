BC Partners serait en discussion pour le rachat d'Edenred indique ce matin La Lettre.
Oddo BHF rapporte que BC Partners chercherait à s'associer à un autre fonds de capital-investissement ; quatre autres sociétés de capital-investissement auraient été approchées, dont CVC, PSP, Apollo et CD&R.
À ce stade, aucune offre n'a été préparée ni soumise, précise le bureau d'analyse
Oddo BHF considère cette potentielle opération de rachat par un fonds de capital-investissement comme un scénario crédible en raison de la faible valorisation actuelle d'Edenred, tant en valeur absolue que par rapport aux niveaux historiques.
Selon l'analyste, l'action se négociant à 10,4 fois le PER 2026 et à 9,3 fois le PER 2027, ce qui implique une décote d'environ 60 % par rapport à sa moyenne historique.
Oddo BHF souligne également le profil attractif d'Edenred pour les fonds de capital-investissement, soutenu par une forte génération de flux de trésorerie disponible, un ratio d'endettement relativement faible (environ 1x ND/EBITDA) et des perspectives de croissance importantes.
Compte tenu du cours actuel de l'action Edenred, Oddo BHF s'attend à ce que toute offre potentielle d'un fonds de capital-investissement comprenne une prime significative.
Selon l'article de presse, BC Partners évaluerait un prix d'acquisition d'Edenred de 27/28 EUR, ce qui suggère une prime de 31/35 % par rapport au cours spot et des multiples implicites de 12/12,5x PER 2027e, selon les estimations du bureau d'analyse.
Oddo BHF estime qu'un point clé est à suivre dans les semaines à venir au sujet de la réglementation française relative aux titres-restaurant, qui devrait être débattue au Parlement en septembre.
"Nous ne pouvons exclure que le débat autour d'un éventuel plafonnement des commissions des commerçants soit relancé lors de cet examen parlementaire" indique Oddo BHF.
"Notre vision positive des fondamentaux est étayée par : 1/ de solides perspectives de croissance (TCAC de l'EBITDA de 8 % pour 2026-2028, Italie et Brésil inclus) ; 2/ une génération de flux de trésorerie disponible robuste, estimée à plus de 800 millions d'euros par an à partir de 2027" rajoute l'analyste en conclusion.
Edenred SE est la plateforme digitale de services et de paiements qui accompagne au quotidien les acteurs du monde du travail. Elle connecte, dans 44 pays, plus de 60 millions de salariés utilisateurs à plus de 2 millions de commerçants partenaires au travers de près d'1 million entreprises clientes.
Edenred SE propose des solutions de paiement à usages spécifiques dédiées à l'alimentation (titres-restaurant), à la motivation (cartes cadeaux, plateformes d'engagement des collaborateurs), à la mobilité (solutions multi-énergies, de maintenance, de péage, de parking et de mobilité) et aux paiements professionnels (cartes virtuelles). Ces solutions améliorent le bien-être et le pouvoir d'achat des salariés, renforcent l'attractivité et l'efficacité des entreprises, et vitalisent l'emploi et l'économie locale.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.