Oddo BHF dégrade son conseil sur le titre Orange, passant de 'surperformance' à 'neutre', accompagné d'un objectif de cours inchangé à 14 euros.
'Comme nous l'anticipions en janvier, Orange, Bouygues et Iliad ont commencé à échanger ces derniers mois pour former un consortium acheteur de SFR', rappelle l'analyste. Toutefois, 'nous pensons qu'un rachat entier de SFR est désormais moins évident (probabilité revue de 60-70% à 20-30%) qu'un report ou une vente partielle'.
Le scénario d'un report ou d'une vente lente par morceaux (SFR Business, marque Red, XPfibre) est ainsi privilégié par Oddo BHF qui l'évalue comme 'très possible'.
Le broker comprend que l'échec de cette consolidation puisse décevoir quelques investisseurs mais indique que sans consolidation, le marché restera très compétitif (prix mobile d'entrée de gamme toujours bas et prix box internet à -10% sur un an).
Oddo BHF rappelle par ailleurs que les créanciers d'Altice France auront le pouvoir de changer la direction et prendre le contrôle en 2027. 'Les acheteurs peuvent choisir d'attendre 2028 pour discuter avec les créanciers possiblement plus flexibles', fait remarquer l'analyste.
La note indique enfin que les prévisions 2026-2027 sont légèrement revues en baisse (prudence sur la France, intérêts minoritaires africains un peu plus élevés, coûts cash de départs en retraite), ce qui contribue à justifier le passage à 'neutre'.
Orange est le 1er opérateur de télécommunications français. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- prestations de services de télécommunications aux particuliers (76,9%) : prestations de téléphonie mobile (253 millions de clients à fin 2024 ; enseignes Orange en France, au Royaume Uni et au Caraïbes, FTP Espana en Espagne, PTK Centertel en Pologne, etc.), de téléphonie fixe et d'accès à Internet (38,3 millions de clients). En outre, le groupe propose des prestations à destination des opérateurs télécoms. Le CA par pays se ventile entre France (54,6%), Europe (21,8%), Afrique et Moyen-Orient (23,6%) ;
- prestations de services de télécommunications aux entreprises (18,4%) : prestations d'accès à Internet, de téléphonie mobile et de transmission de voix et de données et intégration et infogérance d'applications de communication ;
- prestations de services aux opérateurs télécoms internationaux (3%) ;
- autres (1,7%).
