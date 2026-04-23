Oddo BHF estime que la publication d'Edenred est globalement rassurante

Oddo BHF confirme son conseil à Surperformance sur le titre avec un objectif inchangé de 26 E après la publication des chiffres du 1er trimestre et des prévisions 2026.

Edenred maintient ses prévisions pour l'exercice 2026, qui tiennent compte des impacts réglementaires italiens et brésiliens.



Oddo BHF note que ces prévisions prévoient notamment une baisse de l'EBITDA organique de 8 à 12 % en 2026 (consensus : -10,5 %) et un taux de conversion FCF/EBITDA d'au moins 35 % (consensus : 38 %, Oddo BHF : 36 % estimé).



"Le groupe maintient également ses prévisions pour 2027-2028, soit une croissance de l'EBITDA organique de 8 à 12 % (consensus : +8 % pour 2027) et un taux de conversion FCF d'au moins 65 % (consensus : 64 %)" indique le bureau d'analyse.



Compte tenu du maintien des prévisions pour l'exercice 2026, Oddo BHF n'anticipe pas d'ajustements significatifs du consensus.



Oddo BHF estime qua la capacité d'adaptation aux changements réglementaires en cours sera essentielle dans les prochains mois.



L'analyste estime que cette publication est globalement rassurante quant aux tendances sous-jacentes, et la confirmation des perspectives ne devrait pas entraîner d'ajustement significatif du consensus.



Selon Oddo BHF, le potentiel de croissance d'Edenred demeure solide à long terme, soutenu par la faible pénétration de ses marchés.



"Cependant, le risque réglementaire constitue la principale menace pour son activité. Notre position fondamentalement positive repose sur : 1) les fortes perspectives de croissance ; 2) un potentiel d'amélioration des marges encore important ; et 3) une solide génération de flux de trésorerie disponible" souligne l'analyste.



"La valorisation d'Edenred à 10,3x PER 2026e suggère une décote de 60 % par rapport à son multiple moyen prévisionnel sur 12 mois au cours des neuf dernières années" rajoute Oddo BHF en conclusion.