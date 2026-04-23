Edenred maintient ses prévisions pour l'exercice 2026, qui tiennent compte des impacts réglementaires italiens et brésiliens.
Oddo BHF note que ces prévisions prévoient notamment une baisse de l'EBITDA organique de 8 à 12 % en 2026 (consensus : -10,5 %) et un taux de conversion FCF/EBITDA d'au moins 35 % (consensus : 38 %, Oddo BHF : 36 % estimé).
"Le groupe maintient également ses prévisions pour 2027-2028, soit une croissance de l'EBITDA organique de 8 à 12 % (consensus : +8 % pour 2027) et un taux de conversion FCF d'au moins 65 % (consensus : 64 %)" indique le bureau d'analyse.
Compte tenu du maintien des prévisions pour l'exercice 2026, Oddo BHF n'anticipe pas d'ajustements significatifs du consensus.
Oddo BHF estime qua la capacité d'adaptation aux changements réglementaires en cours sera essentielle dans les prochains mois.
L'analyste estime que cette publication est globalement rassurante quant aux tendances sous-jacentes, et la confirmation des perspectives ne devrait pas entraîner d'ajustement significatif du consensus.
Selon Oddo BHF, le potentiel de croissance d'Edenred demeure solide à long terme, soutenu par la faible pénétration de ses marchés.
"Cependant, le risque réglementaire constitue la principale menace pour son activité. Notre position fondamentalement positive repose sur : 1) les fortes perspectives de croissance ; 2) un potentiel d'amélioration des marges encore important ; et 3) une solide génération de flux de trésorerie disponible" souligne l'analyste.
"La valorisation d'Edenred à 10,3x PER 2026e suggère une décote de 60 % par rapport à son multiple moyen prévisionnel sur 12 mois au cours des neuf dernières années" rajoute Oddo BHF en conclusion.
Edenred SE est la plateforme digitale de services et de paiements qui accompagne au quotidien les acteurs du monde du travail. Elle connecte, dans 44 pays, plus de 60 millions de salariés utilisateurs à plus de 2 millions de commerçants partenaires au travers de près d'1 million entreprises clientes.
Edenred SE propose des solutions de paiement à usages spécifiques dédiées à l'alimentation (titres-restaurant), à la motivation (cartes cadeaux, plateformes d'engagement des collaborateurs), à la mobilité (solutions multi-énergies, de maintenance, de péage, de parking et de mobilité) et aux paiements professionnels (cartes virtuelles). Ces solutions améliorent le bien-être et le pouvoir d'achat des salariés, renforcent l'attractivité et l'efficacité des entreprises, et vitalisent l'emploi et l'économie locale.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.