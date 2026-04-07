Nicolas Dutreuil (CEO délégué) que les analystes d'Oddo BHF ont rencontré s'est montré confiant et serein sur les grands projets de redéveloppements de Gecina. Suite à cette réunion, Oddo BHF reste à Surperformance sur le titre avec un objectif de cours de 98 E.
Oddo BHF a noté dans son étude que 1/ les coûts de redéveloppements (YoC 5.8%) avaient été largement sécurisés avant le déclenchement du conflit au Moyen-Orient ; 2/ la moitié des m² commercialisés en 2025 correspond à des renouvellements qui sécurisent des baux arrivant à échéance sur 2025-28 et 3/ Gecina estime être sur une bonne dynamique locative pour ses projets ; ce qui le rend confiant à rester dans une approche de maximisation des loyers futurs.
Les analystes vont suivre l'impact du conflit au Moyen-Orient sur l'activité locative de Gecina au 1er trimestre 2026.
Selon Oddo BHF, le management ne se montre pas inquiet pour autant étant donné son track record et l'exemple récent de l'année 2024 ralentie par les JO de Paris et qui avait été suivie ensuite par une activité locative record en 2025.
Oddo BHF estime que la mise en oeuvre d'une stratégie de rachat d'actions (SBB) à court terme par Gecina pourrait néanmoins nécessiter une ou des cessions préalables en vue de préserver les ratios bilanciels de la société (rating A- chez S&P).
Les analystes indiquent que le cours actuel offre un point d'entrée intéressant. "Gecina conserve des fondamentaux solides si le contexte actuel devait durer du fait d'un patrimoine de qualité et liquide ainsi que d'un bilan solide que le management a notamment su piloter lors de la dernière hausse des taux (i.e. LTV relativement stable malgré une baisse de 15% de la valeur des actifs entre mi-2022 et fin 2023)"
Gecina figure parmi les 1ères sociétés foncières françaises. Les revenus locatifs bruts par type d'actifs se répartissent comme suit :
- bureaux et commerces (84,6%) ;
- logements (15,4%).
A fin 2025, le patrimoine immobilier du groupe s'élève, en valeur de marché, à 17,6 MdsEUR répartis entre bureaux et commerces (83,7%), logements (16,1%) et autres (0,2%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.