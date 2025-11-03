Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' sur Scor, avec un objectif de cours très légèrement revu de 34 à 33 euros, jugeant 'très exagérée' la baisse de l'action vendredi, à la suite de la publication des résultats trimestriels du réassureur.
Le bureau d'études souligne que le résultat net au titre du troisième trimestre est ressorti supérieur aux attentes, à 217 millions d'euros contre un consensus de 203 MEUR, 'même si la qualité est moins bonne qu'anticipé'.
Il précise en effet que si le résultat de service d'assurance dans l'activité dommages s'est montré supérieur aux prévisions, avec un ratio combiné meilleur qu'anticipé, le résultat de service d'assurance a été moindre qu'attendu en réassurance vie.
Oddo BHF juge néanmoins Scor 'tout à fait en ligne pour atteindre ses objectifs annuels 2025 en réassurance vie', et considère que le titre se traite à des multiples 'très attractifs', avec un rendement 2025 de 7,2% et un PE 2026 de seulement 6,6 fois.
Scor SE est le 1er réassureur français. Les primes émises brutes par activité se répartissent comme suit :
- réassurance vie et santé (50,8%) ;
- réassurance non vie (49,2%) : réassurances dommages (couverture des dommages aux biens industriels et commerciaux, aux véhicules, aux navires, aux marchandises stockées ou transportées, couverture des pertes causées par des incendies, et couverture de responsabilité civile) et de spécialités (couverture des risques dans les domaines de l'agriculture, de l'aviation, de la construction et de crédit-caution).
La répartition géographique des primes émises est la suivante : France (12,6%), Europe (45,9%), Extrême Orient (23,8%), Amérique du Nord (6,5%), Amérique du Sud (2,2%), Afrique (0,7%) et autres (8,3%).
