Oddo BHF juge la baisse de Scor 'très exagérée'

Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' sur Scor, avec un objectif de cours très légèrement revu de 34 à 33 euros, jugeant 'très exagérée' la baisse de l'action vendredi, à la suite de la publication des résultats trimestriels du réassureur.



Le bureau d'études souligne que le résultat net au titre du troisième trimestre est ressorti supérieur aux attentes, à 217 millions d'euros contre un consensus de 203 MEUR, 'même si la qualité est moins bonne qu'anticipé'.



Il précise en effet que si le résultat de service d'assurance dans l'activité dommages s'est montré supérieur aux prévisions, avec un ratio combiné meilleur qu'anticipé, le résultat de service d'assurance a été moindre qu'attendu en réassurance vie.



Oddo BHF juge néanmoins Scor 'tout à fait en ligne pour atteindre ses objectifs annuels 2025 en réassurance vie', et considère que le titre se traite à des multiples 'très attractifs', avec un rendement 2025 de 7,2% et un PE 2026 de seulement 6,6 fois.