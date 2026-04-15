Oddo BHF juge la cession d'une activité d'Eurofins Scientific

Dans une note consacrée à la cession par Eurofins Scientific de son activité Electrical & Electronic Testing "MET Labs", Oddo BHF analyse cette opération.

La banque d'investissement commence par rappeler que cette vente s'effectuera sur une valeur d'entreprise de 575 millions d'euros, et que l'activité cédée représente 180 millions de chiffre d'affaires, soit 2,3% du total généré par le spécialiste mondial de services bio-analytiques.



Le produit de la cession pourrait être réalloué à des activités coeur (tests liés à la santé, alimentation, environnement...) avec des usages possibles incluant réduction de dette, dépenses d'investissement, investissement dans la digitalisation et l'intelligence artificielle...



Les analystes apprécient positivement la transaction qui va se faire "à un bon prix, cohérente avec le recentrage du groupe et une stratégie disciplinée vers les activités coeur". Ils estiment en outre que des rachats d'actions supplémentaires restent possibles si le titre reste sous-évalué.



La recommandation d'Oddo BHF reste à neutre, avec une cible de cours de 70 euros.