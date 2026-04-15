La banque d'investissement commence par rappeler que cette vente s'effectuera sur une valeur d'entreprise de 575 millions d'euros, et que l'activité cédée représente 180 millions de chiffre d'affaires, soit 2,3% du total généré par le spécialiste mondial de services bio-analytiques.
Le produit de la cession pourrait être réalloué à des activités coeur (tests liés à la santé, alimentation, environnement...) avec des usages possibles incluant réduction de dette, dépenses d'investissement, investissement dans la digitalisation et l'intelligence artificielle...
Les analystes apprécient positivement la transaction qui va se faire "à un bon prix, cohérente avec le recentrage du groupe et une stratégie disciplinée vers les activités coeur". Ils estiment en outre que des rachats d'actions supplémentaires restent possibles si le titre reste sous-évalué.
La recommandation d'Oddo BHF reste à neutre, avec une cible de cours de 70 euros.
Eurofins Scientific SE figure parmi les 1ers prestataires mondiaux de services bio-analytiques. Les prestations du groupe visent à valider la sécurité, l'authenticité, l'origine, l'identité et la pureté des substances biologiques contenues dans l'environnement (eau, air, sol, etc.) et dans les produits alimentaires, pharmaceutiques, cosmétiques et d'hygiène.
A fin 2025, Eurofins Scientific SE détient un portefeuille de plus de 200 000 méthodes analytiques et dispose de 950 laboratoires dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (52,5%), Amérique du Nord (36,8%) et autres (10,7%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.