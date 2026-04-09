Oddo BHF laisse son conseil inchangé sur OVH après les résultats

Oddo BHF réitère son conseil Neutre sur le titre avec un objectif de 8,50 E après l'annonce des résultats semestriels (période septembre 2025 - février 2026).



L'analyste estime que ces résultats sont proches des attentes (résultat net de 6 MEUR contre Oddo BHF / consensus = 7/6 MEUR) avec une légère déception sur la croissance organique du CA à +5,5% (Oddo BHF / consensus = +5,8/5,6% - T2 = +5,1% contre T1 = +6,0%) compensée par une bonne surprise sur la marge d'EBITDA en progression de 90 pb à 40,9% (Oddo BHF / consensus = 40,7/40,3%).



Oddo BHF estime que l'activité est toujours freinée par le Cloud privé (+3,4%) et le Webcloud (+2,4%) alors que le Cloud public reste dynamique (+15,1%).



L'analyste a noté dans son étude que les dirigeants renouvèlent leurs guidances pour l'exercice en cours, à savoir un CA en croissance organique de +5/7% (Oddo BHF / consensus = +6,5/6,2%), une marge d'EBITDA en progression (supérieure à 40,4% contre Oddo BHF / consensus = 41,4/40,8%) et un FCF positif (Oddo BHF / consensus = 10/8 MEUR).



Selon l'analyste, cette publication ne devrait pas entraîner de changement majeur de ses prévisions de résultats.