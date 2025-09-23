Oddo BHF confirme son conseil sur le titre Guerbet, à 'Neutre', avec un objectif de cours inchangé à 18,0 euros.
L'analyste rapporte que le départ du DG et la nomination du CFO Jérôme Estampes comme DG par intérim interviennent après un profit warning, avec l'objectif d'assurer une transition 'fluide' et de poursuivre les mesures de transformation.
Le bureau d'études souligne qu'un 'changement de trajectoire est possible', mais que le timing, l'ampleur et l'impact des voies de transformation restent difficiles à appréhender, alors qu'une phase de réorganisation interne peut créer de l'inertie.
La note indique enfin que le dossier peut se 'jouer boursièrement' à la faveur d'un changement de management, mais que le calendrier et les modalités sont à préciser, en amont des résultats semestriels attendus.
Publié le 23/09/2025 à 17:20
