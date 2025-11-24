Oddo BHF confirme son conseil sur le titre Veolia à "surperformance", avec un objectif de cours lui aussi maintenu à 45,3 EUR .

Selon l'analyste, l'acquisition de Clean Earth représente une avancée stratégique majeure, permettant à Veolia de renforcer fortement sa présence dans les déchets dangereux aux États-Unis, grâce à une plateforme industrielle plus large et complémentaire. Le broker souligne que cette opération illustre la flexibilité financière du groupe, capable de supporter temporairement un levier supérieur à 3x.

Le bureau d'études ajoute que cette acquisition accélère le reprofilage du groupe, alors que Veolia prévoit 2 MdEUR de cessions d'actifs matures ne présentant plus de potentiel de croissance significatif.

Oddo BHF précise enfin que le groupe revoit à la hausse ses ambitions dans les déchets dangereux, visant désormais une croissance d'EBITDA d'au moins 10% sur 2024-2027.