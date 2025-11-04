Oddo BHF maintient son conseil sur BioMérieux après les trimestriels

Oddo BHF maintient sa recommandation à Surperformance avec un objectif de cours inchangé de 128 E après la publication des chiffres trimestriels.



Le chiffre d'affaires a atteint 948 MEURe au 3ème trimestre, soit -2,1% et +3,1% à tcc. avec la Microbiologie à +2,2% (contre +3,3% au 1er semestre), la Biologie Moléculaire à +4% (contre +18% au 1er semestre) et les Applications industrielles à +9,1% (+9,7% au 1er semestre).



A 9 mois, le chiffre d'affaires se monte à 2991,9 MEUR (+4,2% et +7,3% à tcc.).



bioMérieux a ajusté à la baisse sa guidance à une croissance organique du chiffre d'affaires désormais attendue entre 5,5% à 6,5% (contre +6% à +7,5%) et un ROC attendu à +12% à +18% à tcc.



Oddo BHF estime que le chiffre d'affaires du 3ème trimestre ressort sous les attentes (consensus : 951-1034 MEURe et médiane à 975 MEURe - Oddo BHF : 997 MEURe).



'Il se caractérise surtout par i/ un organique à +3% au T3, moins dynamique que le S1 (S1 25 :+9,4%), ii/ la poursuite de la baisse à deux chiffres des ventes en Chine (-15% ?) et par un recul de 8% des ventes de panels respiratoires BIOFIRE® (faible activité épidémiologique)' souligne l'analyste.



Selon l'analyste, les signaux de profitabilité sont bons (preuve de la bonne exécution du plan GO 2028), mais les ventes apparaissent comme impactées et une source d'altération de la visibilité à court terme.