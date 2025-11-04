Oddo BHF maintient son conseil sur Edenred
Publié le 04/11/2025 à 12:40
Oddo BHF confirme son conseil de 'surperformance' sur le titre Edenred, avec un objectif de cours inchangé à 33,0 euros.
Selon le broker, la publication du nouveau plan stratégique 'Amplify' ne réserve 'aucune surprise majeure', hormis un ajustement des objectifs 2026 légèrement en deçà des attentes.
Ce plan repose sur trois axes : attraction de nouveaux clients, enrichissement de l'offre et activation de l'usage des solutions, soutenus par des investissements ciblés dans la donnée et l'intelligence artificielle.
Le bureau d'études estime que malgré cette révision technique, les 'leviers de croissance et d'optimisation restent solides', citant des perspectives robustes de progression du résultat opérationnel et une génération de trésorerie supérieure à 900 millions d'euros par an.
