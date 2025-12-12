Oddo BHF maintient son conseil sur Exosens après la signature du contrat en Allemagne

Oddo BHF confirme son conseil à Surperformance avec un objectif de 57 E après l'annonce d'une commande avec l'OCCAR.



OCCAR a passé hier un nouveau contrat de 100k jumelles de vision nocturnes Mikron auprès du consortium Theon/Hensoldt afin d'équiper les forces armées allemandes.



Exosens est l'unique fournisseur des tubes intensificateurs d'image. Ce contrat porte ainsi sur 200k tubes 16mm pour une valeur totale de 500 MEUR.



L'analyste indique que ce nouveau contrat devrait permettre d'accroître encore davantage la PdM déjà très élevée d'Exosens auprès des armées européennes grâce à la performance de ses tubes 16mm mais aussi à leur profil ITAR-free.



Oddo BHF souligne également que ce nouveau contrat apporte aussi une forte visibilité sur la topline à moyen terme : il permet à Exosens de sécuriser, selon ses estimations, plus d'un tiers de sa topline de sa division Amplification sur la période 2027-29.



"Le profil du groupe est qualitatif avec des agrégats financiers globalement supérieurs aux secteur (marge d'EBIT ajusté c25%, FCF yield c5%) et le titre se traite sur une valorisation qui reste relativement attractive avec un PE 2027 de 23.8x (c7% de décote sur notre échantillon de comparables)" indique Oddo BHF.



L'analyste s'attend à une mise à jour des guidances à moyen terme lors de la publication des résultats en février prochain.