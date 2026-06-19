Hornbach Holding a publié ce matin des résultats du 1er trimestre 2026/27 en ligne avec les attentes d'Oddo BHF.
Le chiffre d'affaires ressort en progression de 4.9% à 2 MdEUR (contre 1 960 MEURe) et le ROC affiche une légère baisse de 0.4% à 161 MEUR (contre 163 MEURe) impliquant une MOC en léger repli de 50 pb à 8% (contre 8.3%e).
Oddo BHF estime que le groupe débute l'année 2026/2027 sur une note relativement solide dans un contexte de marché difficile (inquiétudes sur la consommation en Allemagne).
L'analyste souligne dans son étude que Hornbach Baumarkt affiche une croissance organique de 2.8% essentiellement portée par l'international (+7.5%) et dans une moindre mesure par l'Allemagne (+1.8%).
En parallèle, Hornbach Baustoff ressort en croissance de 6.8% à 105 MEUR (effet de base plus favorable).
Oddo BHF note également que la marge brute ressort à 35% (contre 35.2% au 1er trimestre 2025/26). En revanche la MOC baisse de 50pb à 8% impactée par la hausse des frais de personnel (+5.5%) et les charges administratives plus importantes (coûts liés aux infrastructures IT notamment).
Le FCF ressort en légère baisse à 143 MEUR (contre 147 MEUR l'an dernier) sous l'effet de la hausse des CAPEX (56 MEUR contre 48 MEUR) avec l'ouverture de nouveaux magasins (Graz en Autriche, Beuningen aux Pays Bas) et le déploiement en Serbie, indique le bureau d'analyse.
Le groupe reste prudent et conserve sa guidance 2026-27 : i/ CA entre -2% et +6% par rapport au CA 2025-26 et ii/ EBIT ajusté entre -5% et +5% par rapport au ROC 2025-26.
Oddo BHF confirme son opinion Neutre sur le titre avec un objectif de cours inchangé de 90 EUR
"Cette publication ne nous incite pas à modifier notre scénario 2026-2027 : i/ CA en hausse de 2% à 6 562 MEUR et ii/ ROC de 270 MEUR (+2%) soit une MOC stable de 4.1%" indique Oddo BHF.
Selon l'analyste, la visibilité reste limitée sur le niveau d'activité au 2ème semestre et les coûts de déploiement (nouveaux magasins +ouverture de la Serbie) pourraient peser un peu sur les marges à court terme.
Hornbach Holding AG & Co. KGaA, anciennement Hornbach Holding AG, est une société holding du groupe Hornbach basée en Allemagne. Par l'intermédiaire de ses filiales, la société est principalement active dans le secteur du bâtiment, de la fabrication d'éléments de construction et de l'industrie du bâtiment. Ses filiales comprennent Hornbach Baumarkt AG, une filiale détenue majoritairement qui exploite des grandes surfaces de bricolage et des jardineries ; Hornbach Baustoff Union GmbH, une filiale détenue à 100 % qui est active dans le secteur des marchands de matériaux de construction et vend des matériaux de construction ; et Hornbach Immobilien AG, une filiale détenue à 100 % qui possède le portefeuille immobilier des propriétés commerciales utilisées par les unités d'exploitation du groupe Hornbach. La société est présente en Europe en Allemagne, en Autriche, aux Pays-Bas, en République tchèque, au Luxembourg, en Suisse, en Suède, en Slovaquie, en Roumanie et en France.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.