Le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2026 à 922 MEUR, en hausse de 8.5% à pcc (+4.1% en réel) et 3% supérieur aux attentes d'Oddo BHF et au consensus (895 MEUR).

"Par métier, les volumes des activités ressortent particulièrement bien orientés pour les Granulats (+12.3%) et le Ciment (+6.2%) et stables pour le Béton (+0.4%)" indique l'analyste.

Oddo BHF note également que Vicat table toujours sur une croissance modérée de son CA et de son EBITDA à pcc en 2026 (après +2.3% à pcc / -1.3% en réel en 2024).

"Le consensus attend une croissance du CA de 4.1% à pcc et un EBITDA de 793 MEUR".

Oddo BHF maintient son opinion à Surperformance avec un objectif de cours de 97 E.

L'analyste estime que la situation au Moyen Orient pourrait encore peser sur le cours de bourse bien que le 1er trimestre soit meilleur que prévu.