Oddo BHF maintient son conseil sur Voltalia

Oddo BHF maintient son conseil "Neutre" sur le titre avec un objectif de cours de 7,80 E après l'annonce du franchissement à la hausse du seuil de 5% du capital de Voltalia par VMO Invest.



Oddo BHF indique ce matin que Voltalia a annoncé avoir reçu, une déclaration de franchissement de seuil de la part de VMO Invest. Selon cette déclaration, VMO Invest, a franchi à la hausse le seuil de 5% du capital de Voltalia et détient, au 6 mai 2026, 6 575 000 actions, représentant 5.007% du capital social et 6 575 000 droits de vote, représentant 2.943% des droits de vote.



Oddo BHF a effectué quelques recherches concernant ce nouvel actionnaire de Voltalia.



Selon Oddo BHF, l'analyse des principaux associés et actionnaires de ces différentes structures met en lumière un dénominateur commun à savoir la famille Motte qui, à travers plusieurs de ses membres, dirige ces diverses entités.



"La famille Motte est une famille du nord de la France dont les liens sont étroits avec la famille Mulliez (dont Alterbiz est l'actionnaire majoritaire de Voltalia)" précise le bureau d'analyse.



"Au global, les liens entre les familles Motte et Mulliez sont à la fois généalogiques directs, économiques (patronat textile commun) et sociaux (familles catholiques bourgeoises du Nord)" rajoute Oddo BHF en conclusion.