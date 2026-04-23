Le chiffre d'affaires du 1er trimestre est en hausse de 6% (+4.5% lfl) à 1269.4 MEUR (contre 1 240 MEURe). STEF a publié ce matin un chiffre d'affaires supérieur aux attentes d'Oddo BHF, reflétant la bonne résilience de l'activité dans un contexte de légère reprise de la consommation en France et la poursuite de la dynamique favorable à l'international avec plusieurs démarrages importants. La croissance organique ressort à 4.5%.
Oddo BHF estime que cette publication confirme la bonne résilience du modèle de STEF avec une dynamique internationale toujours solide venant compenser un environnement de consommation plus contraint en France.
Selon l'analyste, la performance du 1er trimestre est encourageante et laisse augurer une bonne année 2026 avec la montée en puissance des nouvelles plateformes logistiques et une exécution opérationnelle maîtrisée.
Oddo BHF conserve son scénario 2026 : CA de 5 275 MEUR en croissance de 3% (+2%lfl), ROC de 229 MEUR (MOC de 4.3%, +40 pb) et résultat net part du groupe de 140 MEUR.
Pour une valorisation toujours très raisonnable (PE 2026 de 10.5x), Oddo BHF maintient son opinion Surperformance sur le titre. L'objectif de cours est inchangé à 145 EUR.
Stef est spécialisé dans les prestations de transport et de services logistiques sous températures contrôlées (de -25°C à +15°C). Le CA par activité se répartit comme suit :
- transport et logistique en France (48%) : à destination des industriels, de la grande distribution et de la restauration hors foyer ;
- transport et logistique à l'international (38,6%) : activités assurées en Italie, en Espagne, au Portugal, en Belgique, aux Pays-Bas et en Suisse ;
- autres (13,4%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.