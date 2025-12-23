"Au final, cette opération aura permis d'offrir une fenêtre de liquidité aux actionnaires désirant sortir à court terme, sans retrait obligatoire. Toutefois, la réduction significative du flottant (environ 9%) limite la liquidité du titre", juge l'analyste.

Oddo BHF affiche une opinion "neutre" sur la société de solutions audiovisuelles pour enceintes sportives, "en attendant plus de visibilité (absence de catalyseurs à court-terme, montée en puissance du modèle Taas et son impact sur la rentabilité)".