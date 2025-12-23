Oddo BHF "neutre" sur Vogo après la clôture de l'offre d'Abeo
Oddo BHF adopte une opinion "neutre" sur Vogo (contre "apporter à l'offre" précédemment) avec un objectif de cours de 2,5 euros, à la suite de la clôture de l'offre réouverte d'Abeo, qui lui permet de détenir désormais 90,84% du capital.
"Au final, cette opération aura permis d'offrir une fenêtre de liquidité aux actionnaires désirant sortir à court terme, sans retrait obligatoire. Toutefois, la réduction significative du flottant (environ 9%) limite la liquidité du titre", juge l'analyste.
Oddo BHF affiche une opinion "neutre" sur la société de solutions audiovisuelles pour enceintes sportives, "en attendant plus de visibilité (absence de catalyseurs à court-terme, montée en puissance du modèle Taas et son impact sur la rentabilité)".
VOGO est spécialisé dans le développement, la commercialisation et la distribution d'une solution technologique live de contenus audiovisuels dans les enceintes sportives qui offre une nouvelle expérience aux spectateurs, au travers de contenus multi-caméras à la demande en Live & Replay, et offre aux professionnels des outils vidéo d'aide à la décision.
La solution VOGO SPORT permet aux spectateurs, au sein d'une enceinte sportive ou lors d'un événement outdoor, d'accéder instantanément et en temps réel, via leurs terminaux (smartphones, tablettes, etc.) aux flux des caméras filmant l'événement. L'application offre de nombreuses fonctionnalités telles que le live multicam, le replay, le zoom ou encore le ralenti. Une version dédiée aux professionnels (médecins, arbitres, entraîneurs ou journalistes) donne accès à un outil mobile et autonome d'aide à la décision, utilisé pour le suivi médical, l'arbitrage ou l'analyse des performances des sportifs.
