Oddo BHF "neutre" sur Vogo après la clôture de l'offre d'Abeo

Oddo BHF adopte une opinion "neutre" sur Vogo (contre "apporter à l'offre" précédemment) avec un objectif de cours de 2,5 euros, à la suite de la clôture de l'offre réouverte d'Abeo, qui lui permet de détenir désormais 90,84% du capital.

"Au final, cette opération aura permis d'offrir une fenêtre de liquidité aux actionnaires désirant sortir à court terme, sans retrait obligatoire. Toutefois, la réduction significative du flottant (environ 9%) limite la liquidité du titre", juge l'analyste.



Oddo BHF affiche une opinion "neutre" sur la société de solutions audiovisuelles pour enceintes sportives, "en attendant plus de visibilité (absence de catalyseurs à court-terme, montée en puissance du modèle Taas et son impact sur la rentabilité)".

