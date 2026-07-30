Oddo BHF optimiste sur Renault, voit un potentiel de hausse de 79%

Renault avance à la Bourse de Paris (+0,75%, à 28,12 euros), après avoir dévoilé des résultats semestriels solides pour la première partie de l'exercice 2026. Porté par une forte dynamique commerciale des ventes aux partenaires et un mix produit favorable, le constructeur français a vu son chiffre d'affaires franchir le cap des 30 milliards d'euros.

Au premier semestre 2026, le chiffre d'affaires consolidé de Renault s'est établi à 30,252 milliards d'euros, en hausse de 9,5% (+10,3% à taux de change constants). La branche Automobile a contribué à hauteur de 26,806 milliards d'euros (+9,3%), freinée à hauteur de 211 millions d'euros par un effet de change négatif (dévaluation de la livre turque, du peso argentin et de la livre sterling).



La marge opérationnelle du groupe a atteint 1,567 milliard d'euros, soit 5,2% du chiffre d'affaires. Sur le périmètre Automobile, la marge a atteint 814 millions d'euros (3% du chiffre d'affaires), pâtissant d'un effet prix/mix défavorable (-425 millions d'euros) lié aux pressions tarifaires en Europe, aux coûts réglementaires et à la hausse de la part des véhicules électriques. Cet impact a été partiellement amorti par le programme de réduction des coûts variables (futuREady), générant 184 millions d'euros d'économies.



Le résultat net part du groupe ressort à 705 millions d'euros (contre une perte de 8,4 milliards d'euros au premier semestre 2025, qui intégrait la perte comptable exceptionnelle non-cash de 9,3 milliards d'euros liée à la déconsolidation de la participation dans Nissan).



Dans un contexte de marché jugé difficile, la direction a confirmé ses objectifs annuels : une marge opérationnelle du groupe à environ 5,5% du chiffre d'affaires et un free cash-flow de l'Automobile à environ 1 milliard d'euros.



Oddo BHF voit du potentiel



Le broker a qualifié la publication de Renault de supérieure aux attentes, que ce soit au niveau de l'Ebit ou du FCF (653 millions d'euros, contre 220 millions d'euros attendus). La confirmation des objectifs annuels devrait en outre rassurer un marché très prudent. Les analystes estiment que les résultats dévoilés pourraient conduire à de légères révisions à la hausse des attentes et surtout à une amélioration du sentiment sur la valeur.



Oddo BHF reste à surperformance sur le titre, avec une cible à 50 euros, ce qui représente un potentiel de hausse de 79%. Cet avis "ne repose ni sur une reprise de la demande en Europe, ni sur un retour du pricing, mais sur la profonde transformation du groupe depuis 2021 : amélioration de la qualité des ventes, flexibilisation de la base de coûts, meilleur taux d'utilisation des capacités industrielles et assainissement du bilan". Les analystes ajoutent que Renault est désormais capable de préserver sa rentabilité et, surtout, son cash-flow sans dépendre excessivement de la croissance des volumes.