Le broker estime que le secteur bancaire espagnol semble solide et rentable, mais il considère que le potentiel d'amélioration des performances opérationnelles, s'il existe encore, est dorénavant moins évident. Par conséquent, Oddo BHF privilégie les établissements disposant d'un degré élevé de diversification, soit géographique à l'instar de Santander, soit par métier (CaixaBank). Les analystes restent toutefois plus prudents sur les dossiers essentiellement domestiques et sur BBVA compte tenu, par ailleurs des niveaux de valorisation exigeants à ce stade.
Les dernières données de la Banque d'Espagne, datant d'avril 2026, indiquent une croissance annuelle moyenne toujours supérieure à 3% du crédit au secteur privé dans le pays. Pour le crédit aux ménages, elle s'établit à +2,4% et pour le crédit aux entreprises à +3,7%, ce qui confirme la solide dynamique observée dès le quatrième trimestre 2024 par rapport à la croissance du PIB.
En guise de conclusion, Oddo BHF pense que le principal enjeu pour le secteur en Espagne "est dorénavant la soutenabilité de son niveau élevé de rentabilité dans un contexte de marges a priori moins favorable que sur la période 2022-24".
Sur Santander, la recommandation est à surperformance avec une cible de cours de 13,80 euros, tandis que sur Unicaja Banco, l'avis est à sous-performance, avec un objectif de cours de 2,60 euros.
Oddo BHF est également à surperformance sur CaixaBank et vise 13,80 euros.
Banco Santander, S.A. est le 1er groupe bancaire espagnol. L'activité s'organise autour de 3 pôles :
- banque commerciale : activités de banque de détail et de prestations de services financiers spécialisés (crédit à la consommation, crédit hypothécaire, etc.) ;
- banque d'investissement, de financement et de marché : activités de financements classiques et spécialisés (financements d'acquisitions, de projets, etc.), ingénierie financière (conseil en fusions-acquisitions, opérations sur actions, etc.), interventions sur les marchés actions, de taux, de change, etc. ;
- gestion d'actifs et banque privée. Le groupe développe également une activité de bancassurance au travers de Santander Seguros et de Banesto Seguros.
A fin 2025, le groupe gère 1 095,8 MdsEUR d'encours de dépôts et 1 076,3 MdsEUR d'encours de crédits.
La commercialisation des produits et services est assurée au travers d'un réseau de 7 124 agences dans le monde.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.