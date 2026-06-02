Oddo BHF estime que Securitas présente un modèle de plus en plus technologique grâce à l'intégration réussie de Stanley.
Selon l'analyste, le marché ne valorise pas encore pleinement ce profil stratégique et financier amélioré ainsi que le niveau de levier retrouvé laissant des options ouvertes.
L'acquisition transformante de Stanley en 2022 (3.2 Md$ - c. 60% de la capitalisation boursière de Securitas) a constitué un bond en avant, permettant d'accélérer la transition. Le modèle évolue vers plus de Solutions intégrées (remote surveillance, smart systems) qui offrent des perspectives plus attractives en termes de croissance et de rentabilité (marges >10% et croissance cible c. 8%-10%)" explique le bureau d'analyse.
L'analyste note également que la marge d'EBIT ajusté du groupe est passée de c.5% sur la période 2014-2019 à 5.6% pour atteindre progressivement 7.4% en 2025 (dont 8.0% au S2), sous l'effet de l'amélioration du mix-métiers (Technology & Soutions) et du travail sur le portefeuille de contrats (Amérique du Nord puis Europe).
Le ROCE, après la baisse à 10% post-acquisition de Stanley, est en passe de retrouver le niveau de 17%e en 2026, selon Oddo BHF.
Oddo BHF initie Securitas avec une recommandation Surperformance et un objectif de cours de 210 SEK.
"Securitas se traite actuellement à 9.7x en VE/EBIT et 11.8x PE NTM, des niveaux inférieurs à leur moyenne historique (11.3x VE/EBIT et 13.0x PE NTM) malgré un profil opérationnel et financier renforcé depuis l'acquisition et l'intégration réussie de Stanley" indique le bureau d'analyse.
L'annonce d'un horizon plus précis pour atteindre l'ambition de marge de 10% pourrait être un catalyseur du CMD de juin 2026, selon Oddo BHF.
Securitas AB est un prestataire de solutions de sécurité basé en Suède, proposant notamment des services de gardiennage spécialisé, des services de sûreté aérienne et des solutions de sécurité à l'international. La société opère à travers cinq segments d'activité. Le segment « Services de sécurité Amérique du Nord » propose des services de sécurité aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Le segment « Services de sécurité Europe » propose des services de sécurité dans 27 pays d'Europe. Le segment « Mobile and Monitoring » fournit des services mobiles, tels que des patrouilles de rue et des services d'intervention sur appel, ainsi que des services de télésurveillance, notamment la surveillance d'alarmes pour les particuliers et les petites et moyennes entreprises. Le segment « Security Services Ibero-America » fournit des services de sécurité en Amérique latine, au Portugal et en Espagne. Le segment « Nouveaux marchés » fournit des services de sécurité au Moyen-Orient, en Asie et en Afrique. Les filiales de la société comprennent Selectron, Rentsec, Vamsa, Tehnomobil, Central de Alarmas Adler, Automatic Alarm, Suddeutsche Bewachung et Johnson & Thompson.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.