Oddo BHF ramène son opinion sur Enel à neutre

Oddo BHF ramène son opinion sur Enel de 'surperformance' à 'neutre', tout en ajustant son objectif de cours de 9,20 à 9,50 euros, au lendemain de la publication par le groupe énergétique italien de ses résultats des 9 premiers mois de 2025.



'Les performances sont ressorties un peu au-dessus de nos attentes, portées par les activités de réseaux compte tenu de la baisse de l'hydroélectricité en Italie', reconnait l'analyste, qui pointe aussi le 'ton serein du management'.



Toutefois, au regard de la performance du titre depuis son relèvement d'opinion en mars 2020, d'un point haut historique du cours de bourse et du potentiel restreint par rapport à son objectif de cours, il dégrade sa position sur le titre.



En outre, Oddo BHF pointe un différentiel de croissance des BPA toujours favorable à son pair Iberdrola, et une règlementation de la distribution en Espagne qui, si elle allait dans un sens plus favorable, l'amènerait à privilégier Endesa sur Enel.