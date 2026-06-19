Oddo BHF rassuré après une décision de la FDA sur Moderna
Moderna a annoncé que le Comité consultatif sur les vaccins et les produits biologiques connexes des autorités sanitaires américaines (FDA) avait voté à l'unanimité en faveur du fait que les bénéfices de son candidat vaccin contre la grippe saisonnière, l'emportent sur ses risques pour la prévention de la grippe chez les adultes de 50 à 64 ans.
La société de biotechnologie a évidemment salué cette décision et Stéphane Bancel, son directeur général a précisé : "nous sommes convaincus que le mRNA-1010 a le potentiel d'offrir une nouvelle option importante pour la prévention de la grippe saisonnière et de démontrer une fois de plus la polyvalence de notre plateforme d'ARNm. Nous nous réjouissons de continuer à collaborer avec la FDA alors qu'elle finalise son examen".
Le profil de sécurité du mRNA-1010 observé au cours du programme de phase 3 s'est révélé cohérent avec les études précédemment rapportées sur le candidat vaccin contre la grippe de Moderna.
Pour Oddo BHF, cette décision est une étape réglementaire importante et très rassurante pour Moderna. Ce vote unanime réduit donc fortement le risque réglementaire associé à quelques semaines de la décision finale. Les analystes ajoutent qu'il s'agit d'un signal positif pour la société et l'ensemble de sa plateforme vaccinale, notamment après les interrogations apparues ces derniers mois autour de l'environnement réglementaire des vaccins.
La recommandation des analystes sur Moderna est à surperformance, avec une cible de 53 dollars, ce qui représente toutefois un potentiel de baisse de 18%.
Stphane Bancel est un homme d'affaires qui a été à la tête de 5 entreprises différentes. Il occupe actuellement les fonctions de directeur général et de directeur de Moderna, Inc., de directeur général et de directeur de ModernaTX, Inc. (une filiale de Moderna, Inc.) et de directeur général de Moderna SpA. M. Bancel est également membre du conseil d'administration de 5 autres sociétés.
Au cours de sa carrière passée, Stphane Bancel a occupé les postes de président chez BG Medicine, Inc. et de directeur exécutif de la stratégie de fabrication mondiale chez Eli Lilly & Co. Principal chez Eli Lilly & Co. Ltd. et Managing Director chez Eli Lilly Benelux SA (toutes deux filiales d'Eli Lilly & Co.) et Chief Executive Officer chez bioMrieux SA.
Stphane Bancel a obtenu un diplôme d'études supérieures de l'université du Minnesota, un diplôme d'études supérieures de l'école Centrale Paris et un MBA de la Harvard Business School.
Moderna, Inc. est une société de biotechnologie spécialisée dans la recherche et le développement de produits thérapeutiques et de vaccins destinés au traitement des cancers, des maladies infectieuses, auto-immunes et cardiovasculaires. Le CA par type de revenus se répartit comme suit :
- revenus issus des ventes de produits (96,1%) ;
- revenus issus d'accords de collaboration (1,5%) ;
- revenus issus des royalties et de l'octroi de licences (1,3%) ;
- revenus issus de subventions (1,1%).
A fin 2024, le portefeuille du groupe comprend 37 produits en phase de développement clinique dont 10 en phase I, 18 en phase II et 9 en phase III, 3 produits en phase de développement préclinique, et 4 produits en phase de commercialisation.
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (55,1%), Europe (18,5%) et autres (26,4%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.