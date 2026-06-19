Oddo BHF rassuré après une décision de la FDA sur Moderna

Moderna a annoncé que le Comité consultatif sur les vaccins et les produits biologiques connexes des autorités sanitaires américaines (FDA) avait voté à l'unanimité en faveur du fait que les bénéfices de son candidat vaccin contre la grippe saisonnière, l'emportent sur ses risques pour la prévention de la grippe chez les adultes de 50 à 64 ans.

La société de biotechnologie a évidemment salué cette décision et Stéphane Bancel, son directeur général a précisé : "nous sommes convaincus que le mRNA-1010 a le potentiel d'offrir une nouvelle option importante pour la prévention de la grippe saisonnière et de démontrer une fois de plus la polyvalence de notre plateforme d'ARNm. Nous nous réjouissons de continuer à collaborer avec la FDA alors qu'elle finalise son examen".



Le profil de sécurité du mRNA-1010 observé au cours du programme de phase 3 s'est révélé cohérent avec les études précédemment rapportées sur le candidat vaccin contre la grippe de Moderna.



Pour Oddo BHF, cette décision est une étape réglementaire importante et très rassurante pour Moderna. Ce vote unanime réduit donc fortement le risque réglementaire associé à quelques semaines de la décision finale. Les analystes ajoutent qu'il s'agit d'un signal positif pour la société et l'ensemble de sa plateforme vaccinale, notamment après les interrogations apparues ces derniers mois autour de l'environnement réglementaire des vaccins.



La recommandation des analystes sur Moderna est à surperformance, avec une cible de 53 dollars, ce qui représente toutefois un potentiel de baisse de 18%.