Oddo BHF réduit sa cible sur Bigben après les semestriels

Oddo BHF réitère son opinion "sous-performance" sur Bigben avec un objectif de cours ajusté de 1 à 0,9 euro, après une mise à jour de ses prévisions au lendemain de la présentation de résultats semestriels en dessous de ses attentes.



"Le momentum sur les résultats reste peu attractif, à l'instar de la valorisation qui reste, selon nous, challenging (VE/EBIT à environ 14,1 fois pour l'exercice clos en mars 2026 et 9,7 fois le suivant) pour le profil de Bigben", juge l'analyste.



"Il convient de noter que l'annonce du refinancement portant sur une partie du montant de l'obligataire devrait être de nature à rassurer le marché, seulement quelques mois avant l'échéance", reconnaît-il néanmoins.