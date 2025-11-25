Oddo BHF réitère son opinion "sous-performance" sur Bigben avec un objectif de cours ajusté de 1 à 0,9 euro, après une mise à jour de ses prévisions au lendemain de la présentation de résultats semestriels en dessous de ses attentes.
"Le momentum sur les résultats reste peu attractif, à l'instar de la valorisation qui reste, selon nous, challenging (VE/EBIT à environ 14,1 fois pour l'exercice clos en mars 2026 et 9,7 fois le suivant) pour le profil de Bigben", juge l'analyste.
"Il convient de noter que l'annonce du refinancement portant sur une partie du montant de l'obligataire devrait être de nature à rassurer le marché, seulement quelques mois avant l'échéance", reconnaît-il néanmoins.
NACON est spécialisé dans le développement et l'édition de logiciels de jeux vidéo dits AA (jeux dont les ventes se situent entre 200 000 et 3 millions d'exemplaires) sous forme physique et numérique. Le groupe propose des jeux d'action/aventure (Warhammer, The Sinking City, Werewolf, Paranoïa, etc.), des jeux de course (TT Isle of Man, WRC, V-Rally, FIA Truck Racing Championship, Overpass, etc.), des jeux de sport (Rugby20, Tennis World Tour, Tour de France, etc.) et des jeux de simulation (Farmers Dynasty, Bee Simulator, Pro Fishing Simulator, etc.).
En outre, NACON développe une activité de conception et de fabrication d'accessoires de jeux vidéo à destination des PC et des consoles (claviers, souris, tapis, manettes, casques, microphones, volants, fauteuils de jeu, etc.).
