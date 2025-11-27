Oddo BHF réduit sa cible sur Transgene, mais reste positif

Oddo BHF maintient son opinion "surperformance" sur Transgene tout en réduisant mécaniquement son objectif de cours de 1,60 à 1,10 euro, après une levée de fonds de la société de biotechnologie et une augmentation de capital réservée à TSGH.



"L'opération est très dilutive, et le contrôle accru de TSGH réduit le flottant et la liquidité", reconnaît l'analyste en charge du dossier, qui juge cependant que cette augmentation de capital demeure "stratégiquement positive".



Oddo BHF met en avant un horizon financier porté de fin 2026 à début 2028, ce qui "sécurise le financement de l'entreprise lors des phases cruciales du programme myvac", et un risque lié au bilan éliminé grâce à la conversion de la dette.