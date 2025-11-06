Oddo BHF réduit son objectif de cours sur Novo Nordisk

Tout en maintenant son opinion 'neutre' sur Novo Nordisk, Oddo BHF réduit son objectif de cours de 425 à 400 couronnes danoises, estimant que le groupe de santé 'entre dans une phase beaucoup plus nuancée de son cycle de croissance'.



'Le discours du management reflète une inflexion qualitative du momentum en intégrant un environnement US plus concurrentiel et complexe', souligne l'analyste, pour qui l'année 2026 'apparait dorénavant comme une période de transition'.



Abaissant notamment sa dynamique de ventes de Wegovy et Ozempic, le bureau d'études modélise dorénavant une croissance des BPA de l'ordre de 8% sur la période 2024/28 (inférieure à la médiane sectorielle de 10%) et de 10% sur la période 2025/29.



'En revanche, la limite de notre thèse d'investissement se situe notamment autour de la clinique attendue à court terme et notamment la publication des données de cagrisema et de l'étude Alzheimer EVOKE', indique-t-il cependant.