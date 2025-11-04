Oddo BHF rehausse légèrement sa cible sur Ryanair

Oddo BHF confirme son opinion 'surperformance' sur Ryanair avec un objectif de cours légèrement rehaussé de 29,2 à 30 euros, 'intégrant plus de confiance dans la trajectoire des coûts unitaires', après la publication semestrielle du transporteur aérien irlandais.



Le bureau d'études rappelle que son résultat net est ressorti 2,4% au-dessus du consensus pour son deuxième trimestre comptable, grâce notamment à une bonne orientation de la recette unitaire, mais surtout à une meilleure maîtrise des coûts unitaires.



Au-delà de l'exercice en cours, Oddo BHF pense que la compagnie profitera d'une croissance des capacités plus modérée, de l'accélération de la couverture carburant et changes, ainsi que des premiers bénéfices de l'introduction des Max-10 dans la flotte.



'Nous estimons que la valorisation reste attractive par rapport aux pairs compte tenu d'une rentabilité élevée et de la forte génération de FCF qui soutiendra le retour aux actionnaires', ajoute l'analyste en charge du dossier.