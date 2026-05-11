Oddo BHF rehausse sa cible sur Commerzbank après ses trimestriels
Oddo BHF maintient son opinion "surperformance" sur Commerzbank avec un objectif de cours rehaussé de 42,5 à 43,5 EUR, après une révision de ses anticipations de résultat net (+2% en moyenne sur 2026-2028) dans le sillage de sa publication trimestrielle de vendredi.
Publié le 11/05/2026 à 09:59
Le bureau d'études pointe aussi un renforcement de la crédibilité du groupe bancaire allemand quant à ses objectifs de moyen terme (2028), ainsi qu'une "réponse" attendue et plutôt convaincante à l'offensive M&A d'UniCredit.
Oddo BHF considère en outre que la valorisation "reste intéressante (fondamentaux solides et perspectives de rentabilité/distribution de capital)", ajoutant que son objectif de cours implique près de 20% de potentiel de hausse (contre +6% dans le secteur).