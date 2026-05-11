Oddo BHF rehausse sa cible sur Commerzbank après ses trimestriels

Oddo BHF maintient son opinion "surperformance" sur Commerzbank avec un objectif de cours rehaussé de 42,5 à 43,5 EUR, après une révision de ses anticipations de résultat net (+2% en moyenne sur 2026-2028) dans le sillage de sa publication trimestrielle de vendredi.

"Commerzbank confirme l'évolution solide et rassurante de son opérationnel underlying au 1er trimestre 2026, ce qui s'accompagne d'un nouveau relèvement de guidance sur l'année 2026", souligne l'analyste en charge du dossier.



Le bureau d'études pointe aussi un renforcement de la crédibilité du groupe bancaire allemand quant à ses objectifs de moyen terme (2028), ainsi qu'une "réponse" attendue et plutôt convaincante à l'offensive M&A d'UniCredit.



Oddo BHF considère en outre que la valorisation "reste intéressante (fondamentaux solides et perspectives de rentabilité/distribution de capital)", ajoutant que son objectif de cours implique près de 20% de potentiel de hausse (contre +6% dans le secteur).