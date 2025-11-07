Oddo BHF rehausse sa cible sur Commerzbank

Oddo BHF maintient son opinion 'surperformance' sur Commerzbank avec un objectif de cours rehaussé de 34 à 35 euros, 'après une révision de ses anticipations de résultat net (+2% en moyenne sur 2025-28) et avec un CoE inchangé à environ 11%'.



'Commerzbank confirme l'évolution solide/rassurante de son opérationnel underlying sur 9 mois, ce qui s'accompagne d'un nouveau relèvement de guidance annuelle et renforce sa crédibilité quant à ses objectifs à moyen terme (2028)', souligne l'analyste.



Il juge aussi que la valorisation reste intéressante (fondamentaux solides et perspectives de rentabilité/distribution de capital), son nouvel objectif de cours impliquant près de 10% de potentiel de hausse contre une moyenne couverture sectorielle d'environ 3%.