Oddo BHF rehausse sa cible sur Generali avant ses trimestriels

Oddo BHF maintient son opinion "sous-performance" (par rapport au secteur) sur Generali, tout en relevant son objectif de cours de 35 EUR à 37 EUR "afin d'intégrer la bonne dynamique opérationnelle en dommages et une légère baisse du coût du capital appliqué à la valeur".

"Generali continue de bénéficier de tendances opérationnelles favorables, mais nous estimons que d'autres valeurs au sein du secteur présentent actuellement un potentiel d'appréciation supérieur", tempère l'analyste en charge du dossier.



À l'approche des résultats de l'assureur italien pour son 1er trimestre, le 21 mai, Oddo BHF anticipe des primes de 27,8 MdsEUR (+4,7%), en ligne avec le consensus (27,7 MdsEUR, +4,5%), avec une croissance attendue tant en assurance vie (+3,9%) que dommages (+5,9%).



En termes de profits, le bureau d'études table sur un résultat opérationnel de 2 009 MEUR (-2,8%), légèrement inférieur au consensus (2 043 MEUR), ainsi que sur un résultat net ajusté de 1 080 MEUR (-10,3%), lui aussi légèrement inférieur au consensus (1 111 MEUR).