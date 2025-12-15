Oddo BHF rehausse sa cible sur Publicis après un roadshow

Oddo BHF réitère son opinion "surperformance" sur Publicis avec un objectif de cours porté de 110 à 115 euros, sous l'effet d'un léger relèvement de ses attentes de marge à long terme pour le groupe de communication.



A la suite d'un roadshow en Amérique du Nord avec Jean-Michel Bonamy, deputy CFO de Publicis, le bureau d'études met en avant un message qui "reste positif sur la tendance organique" pour le 4e trimestre 2025 et 2026.



"Nous en ressortons avec une conviction renforcée sur le momentum 2026 et au-delà avec une solide croissance de BPA, et, selon nous, un possible recours accru au rachat d'actions si l'enveloppe de M&A devait ne pas être dépensée en totalité", poursuit l'analyste.



Oddo BHF ajoute que le cours actuel de l'action Publicis "fait toujours ressortir une valorisation très attractive avec un PE 2026 de 10,7 fois, constituant un point d'entrée intéressant sur une valeur dont le FCF yield ressort à 10%".

