Oddo BHF rehausse son objectif de cours sur Derichebourg

Oddo BHF réaffirme son opinion 'neutre' sur Derichebourg, avec un objectif de cours rehaussé de 5 à 6 euros, après des échanges avec le management qui se montre selon lui 'confiant pour se situer dans le haut de fourchette d'EBITDA'.



'La valorisation du groupe reste modérée sur la base de 4,8 fois l'EBITDA et 10,8 fois l'EBIT 2026 et se situe en moyenne 5% en-deçà des ratios de valorisation historique', reconnait l'analyste, qui pointe néanmoins une visibilité limitée pour l'exercice 2026.



Le bureau d'études souligne en effet un environnement sectoriel qui 'reste sous pression aussi bien pour les volumes que pour les prix', avec des tendances baissières qui se sont accentuées au cours du 2e semestre.



'L'activité des aciéristes reste peu dynamique et les secteurs automobiles et de la construction qui représentent environ 60% de l'activité ferraille ne présentent pas de signe de redressement', poursuit-il.



