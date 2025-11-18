Oddo BHF rehausse son objectif de cours sur Derichebourg
Publié le 18/11/2025 à 10:15
'La valorisation du groupe reste modérée sur la base de 4,8 fois l'EBITDA et 10,8 fois l'EBIT 2026 et se situe en moyenne 5% en-deçà des ratios de valorisation historique', reconnait l'analyste, qui pointe néanmoins une visibilité limitée pour l'exercice 2026.
Le bureau d'études souligne en effet un environnement sectoriel qui 'reste sous pression aussi bien pour les volumes que pour les prix', avec des tendances baissières qui se sont accentuées au cours du 2e semestre.
'L'activité des aciéristes reste peu dynamique et les secteurs automobiles et de la construction qui représentent environ 60% de l'activité ferraille ne présentent pas de signe de redressement', poursuit-il.
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com - All rights reserved.