Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur Lisi, titre figurant dans sa 'Sélection Midcap', avec un objectif de cours rehaussé de 57 à 62 euros, à la suite d'un roadshow organisé avec le management (CFO) du groupe industriel.
'Nous retenons principalement la poursuite d'une forte dynamique de croissance avec un réel levier sur les marges', pointe l'analyste, qui mentionne une excellente visibilité pour l'aerospace et une bonne résilience dans l'automobile.
Pour l'ensemble de l'exercice en cours, le bureau d'études table sur une marge opérationnelle courante de 11,4% (révisée en hausse contre 11% préalablement) puis 12% en 2026, avec un objectif à terme d'atteindre 14/15%.
'Sur la base de nos nouvelles estimations, la valorisation ressort à 7,3 fois l'EBITDA et 11,7 fois l'EBIT 2026, traduisant une décote de 40% par rapport à ses comparables', souligne en outre l'analyste en charge du dossier.
LISI S.A. figure parmi les leaders mondiaux de la conception et de la fabrication de fixations et de composants d'assemblage multifonctionnels. Le CA par marché se répartit comme suit :
- aéronautique (57,4% ; n° 3 mondial) : fixations de structure, outillages de pose, fixations moteur, etc. ;
- automobile (32,3%) : fixations de moteurs, vis et écrous de roues, de sécurité, barres de torsion, raccords de freins, fixations de panneaux, etc.
Le solde du CA (10,3%) concerne une activité de fabrication en sous-traitance d'implants médicaux et d'ancillaires.
A fin 2024, LISI S.A. dispose de 42 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (31,2%), Allemagne (10,1%), Union européenne (14,5%), Royaume-Uni (4,3%), Amérique du Nord (27,3%), Chine (2,9%) et autres (9,7%).
