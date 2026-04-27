Oddo BHF réitère son conseil à l'achat sur Holcim

Oddo BHF confirme sa recommandation à Surperformance sur le titre avec un objectif de cours de 79 francs suisses.



Le groupe continue d'afficher une certaine confiance pour 2026, malgré les évènements au Moyen-Orient, indique Oddo BHF dans son étude du jour.



Selon l'analyste, le CEO considère qu'il existe un potentiel significatif de hausse en cas de stabilisation de la situation géopolitique via une accélération de la dynamique volume dans la construction.



Oddo BHF estime que le principal risque pour l'économie reste la poursuite du conflit au Moyen-Orient au 2ème semestre.



"Le management n'a pas souhaité relever sa guidance, à ce stade, le 1er trimestre étant le plus petit trimestre et la visibilité sur le 2ème semestre restant limitée. En cas d'arrêt des hostilités au Moyen-Orient, un relèvement de la guidance nous semble plus que probable" indique le bureau d'analyse.