Oddo BHF réitère son conseil sur CRH après la publication des résultats

Oddo BHF maintient sa recommandation à neutre et son objectif de cours de 120 $ après la publication des résultats du 1er trimestre 2026.



L'EBITDA du 1er trimestre est ressorti à 586 M$, en hausse de 18.4% et au-dessus du consensus de 544 M$, indique ce matin Oddo BHF.



Selon l'analyste, cette performance s'explique par un bon niveau d'activité aux Etats-Unis dans le non résidentiel/ infrastructures, un bon pricing et un bon contrôle des coûts, malgré des perturbations météorologiques et la faiblesse du résidentiel.



Oddo BHF note également que le chiffre d'affaires est en hausse de 9% en réel à 7.4 Md$. La dette nette a augmenté à 15.8 Md$ contre 14.2 Md$ à fin décembre 2025 compte tenu de l'effet saisonnalité de la construction.



"Sur le 1er trimestre, les volumes ressortent à +14% sur les granulats (prix +5%) et +10% sur le ciment (prix -1%). Le management anticipe toujours une hausse des volumes " single digit " et " mid single " pour les prix dans les granulats. Dans le ciment US, les attentes ressortent toujours à " low single digit " pour les prix et les volumes" indique le bureau d'analyse.



"CRH a maintenu sa fourchette d'EBITDA pour 2026. Le groupe s'attend à une augmentation de son EBITDA compris entre 8.1 Md$ et 8.5 Md$ (+8.1% en mid point). Le consensus table sur un EBITDA de 8.29 Md$, en milieu de fourchette indiquée par la société" rajoute Oddo BHF en conclusion de son étude.