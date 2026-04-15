Oddo BHF réitère son conseil sur Foncière INEA, la publication est globalement en ligne avec la guidance 2026

Oddo BHF maintient son conseil neutre sur le titre et son objectif de 37 E après la publication du chiffre d'affaires du 1er trimestre 2026.



Foncière INEA a publié ce matin un chiffre d'affaires de 20.2 MEUR sur le 1er trimestre 2026 en ligne avec la tendance observée ces précédents trimestres indique Oddo BHF. Le chiffre d'affaires est en hausse de 1.9% à périmètre constant et en baisse de 2.3% à périmètre courant.



Selon Oddo BHF, à périmètre constant, l'essentiel de la hausse des revenus locatifs est lié notamment à l'effet d'indexation des loyers qui est encore positif mais en ralentissement comme attendu en ligne avec la baisse de la croissance de l'ILAT.



"La société indique, par ailleurs, que les étalements de franchises de loyers (normes IFRS 16) ont un impact de -2.8% yoy sur le chiffre d'affaires du fait du ralentissement de l'activité locative dans un marché encore attentiste caractérisé par la rareté des grandes demandes de surfaces de bureaux en régions" indique le bureau d'analyse.



A périmètre courant, l'évolution du chiffre d'affaires s'explique principalement par l'effet des 18 MEUR de cessions réalisés en 2025, note Oddo BHF.

L'analyste estime que la mise en oeuvre du programme d'arbitrage 2026 est déjà bien entamée.



"Foncière INEA a déjà bien entamé la mise en oeuvre de son programme d'arbitrages 2026 avec un montant de cessions sécurisées que nous estimons à 12.5 MEUR contre un objectif initial de 30 MEUR avant le déclenchement du conflit au Moyen-Orient".



Selon l'analyste, cette publication est globalement en ligne avec la guidance 2026 qui consiste à délivrer un cash-flow / action 2026 (i.e. RNR / action + produit cessions) compris entre 4.6 EUR et 5.0 EUR contre 4.7 EUR en 2025.