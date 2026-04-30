Oddo BHF réitère son conseil sur Kone après le rachat de TKE

Oddo BHF réitère son conseil de Surperformance sur Kone avec un objectif de cours de 67 E.



Kone a annoncé avoir signé un accord avec les fonds de private equity (principalement Advent et Cinven) en vue du rachat de TKE pour 29.4 MdEUR.



"La taille cumulée des 2 groupes est de 20.5 MdEUR de CA (2025) et 2.7 MdEUR d'EBIT ajusté, soit une marge de 13.4%" indique le bureau d'analyse.



Le groupe combiné (actuellement 3 et 4 mondial) occuperait la place de leader mondial, devant Otis.



Oddo BHF précise que l'offre de 29.4 MdEUR sera financée en cash (pour 5 MdEUR), en titres (max 270m de titres, ou 15.2 MdEUR sur la base du cours de Kone avant l'annonce) et le reste par refinancement de la dette de TKE (9.2 MdEUR).



Oddo BHF a calculé que les synergies (actualisées et nettes des coûts associés) représentent l'équivalent de 14 EUR par action (avant augmentation de capital) et 9 EUR (post dilution).



Le groupe devrait, par ailleurs, être en mesure de dépasser les 16% de marge d'EBIT ajusté en 2030 selon ses calculs. En revanche, l'opération est dilutive sur les BPA 2027e (environ 10%) indique l'analyste.



Oddo BHF estime que la part de marché cumulée en valeur pour l'Europe comme pour les USA est de plus de 35% et de 14% si l'analyste retient uniquement la base installée au niveau mondial.



Selon l'analyste, il semble difficile de considérer comme acquis une approbation des autorités de la concurrence, tant européennes qu'américaines.



"Les investisseurs vont devoir arbitrer entre le potentiel de rerating significatif si Kone parvient à ses fins (objectif de cours actualisé > 75EUR) et la période d'incertitudes qui s'ouvre" rajoute Oddo BHF en conclusion de son étude.