Oddo BHF réitère son conseil de Surperformance sur Kone avec un objectif de cours de 67 E.
Kone a annoncé avoir signé un accord avec les fonds de private equity (principalement Advent et Cinven) en vue du rachat de TKE pour 29.4 MdEUR.
"La taille cumulée des 2 groupes est de 20.5 MdEUR de CA (2025) et 2.7 MdEUR d'EBIT ajusté, soit une marge de 13.4%" indique le bureau d'analyse.
Le groupe combiné (actuellement 3 et 4 mondial) occuperait la place de leader mondial, devant Otis.
Oddo BHF précise que l'offre de 29.4 MdEUR sera financée en cash (pour 5 MdEUR), en titres (max 270m de titres, ou 15.2 MdEUR sur la base du cours de Kone avant l'annonce) et le reste par refinancement de la dette de TKE (9.2 MdEUR).
Oddo BHF a calculé que les synergies (actualisées et nettes des coûts associés) représentent l'équivalent de 14 EUR par action (avant augmentation de capital) et 9 EUR (post dilution).
Le groupe devrait, par ailleurs, être en mesure de dépasser les 16% de marge d'EBIT ajusté en 2030 selon ses calculs. En revanche, l'opération est dilutive sur les BPA 2027e (environ 10%) indique l'analyste.
Oddo BHF estime que la part de marché cumulée en valeur pour l'Europe comme pour les USA est de plus de 35% et de 14% si l'analyste retient uniquement la base installée au niveau mondial.
Selon l'analyste, il semble difficile de considérer comme acquis une approbation des autorités de la concurrence, tant européennes qu'américaines.
"Les investisseurs vont devoir arbitrer entre le potentiel de rerating significatif si Kone parvient à ses fins (objectif de cours actualisé > 75EUR) et la période d'incertitudes qui s'ouvre" rajoute Oddo BHF en conclusion de son étude.
Kone Oyj figure parmi les 1ers fabricants mondiaux d'ascenseurs, d'élévateurs et de portes automatiques. Le groupe développe parallèlement des prestations d'installation, de modernisation et de maintenance des équipements. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations d'installation, de maintenance et de réparation (42,3%) ;
- vente d'équipements (36,4%) : portes automatiques, ascenseurs, escaliers, tapis roulants et systèmes de contrôle d'accès ;
- prestations de modernisation (21,3%).
A fin 2025, le groupe dispose de 10 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (40,2%), Amériques (25%), Chine (19,3%) et Asie-Pacifique-Moyen Orient-Afrique (15,5%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.