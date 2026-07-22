Oddo BHF réitère son conseil sur Kone après les chiffres du 2ème trimestre

Oddo BHF réitère son conseil à Surperformance sur le titre avec un objectif de 67 EUR après la publication des chiffres du 2ème trimestre 2026.



Kone a publié ce matin des résultats au 2ème trimestre 2026, bien supérieurs au niveau des commandes, mais inférieurs au niveau de l'EBIT selon Oddo BHF.



Les commandes sont en hausse de 10,9% à changes constants au 2ème trimestre (Oddo BHF à 5,5%, consensus à 3,7%), avec notamment une croissance >15% en modernisation et la signature de quelques gros projets.



Oddo BHF estime que cette bonne surprise est légèrement entachée par une marge brute en léger recul sur les commandes YoY.



Le chiffre d'affaires progresse de 3,4% à changes constants au 2ème trimestre (consensus à +4,4%), dont -0,7% pour les nouveaux équipements, +5,6% pour les services et +6,7% pour la modernisation.



L'EBIT ajusté s'établit à 370 MEUR, en ligne avec les attentes du consensus selon l'analyste (373 MEUR) et la marge s'inscrit en hausse de 40 pb à 12,6% (consensus à 12,6%).



Oddo BHF note également que l'EBIT est en revanche 7% inférieur aux attentes, impacté par une charge exceptionnelle de 48 MEUR liées à l'acquisition de TKE (24 MEUR) et au règlement d'un régime de retraite.



Le résultat net progresse de 13,3% et le cashflow opérationnel atteint 436 MEUR contre 364 MEUR au 2ème trimestre 2025.



Le groupe confirme sa guidance 2026 et prévoit : i/ une croissance de son chiffre d'affaires de 3,6% à changes constants, (consensus à +5,2%) ; ii/ une marge d'EBIT ajusté comprise entre 12,3% et 13%, soit une progression de 45 pb si l'on retient le milieu de la fourchette. Le consensus attend 12,6% de marge (+ 40 pb) précise le bureau d'analyse.



Selon Oddo BHF, le consensus devrait ajuster à la baisse ses estimations, de l'ordre de 2%, intégrant les charges exceptionnelles associées notamment à l'offre sur TKE.



"Nous serons attentifs ce matin aux commentaires sur le caractère durable de cette meilleure tendance au niveau des commandes, ainsi que sur la légère dégradation de la marge brute au niveau des commandes" rajoute Oddo BHF en conclusion.