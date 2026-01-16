Oddo BHF réitère son conseil sur Louis Hachette Group
L'analyste confirme son conseil de "surperformance" sur le titre Louis Hachette Group, assorti d'un objectif de cours inchangé à 2,10 EUR.
Publié le 16/01/2026 à 11:02
Le rapport souligne toutefois des difficultés pour les activités publicitaires et Prisma Media, où le courtier table sur une baisse de revenus de 20%.
Malgré la révision à la baisse de la prévision d'EBITA à 549 millions d'euros pour intégrer un plan de restructuration, Oddo BHF juge que le flux de trésorerie disponible restera très robuste, soutenu par "la récente vente d'un immeuble pour 38 MEUR".