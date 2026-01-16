Oddo BHF réitère son conseil sur Louis Hachette Group

L'analyste confirme son conseil de "surperformance" sur le titre Louis Hachette Group, assorti d'un objectif de cours inchangé à 2,10 EUR.

Le bureau d'études anticipe une dynamique opérationnelle solide pour le quatrième trimestre, portée notamment par Lagardère Publishing avec une croissance organique attendue de 2%. Selon les commentaires du broker, cette tendance est soutenue par "la publication de l'album d'Astérix qui soutient les ventes en France, Allemagne et Portugal" ainsi que par le succès de l'ouvrage de Dan Brown, "Le secret des secrets".



Le rapport souligne toutefois des difficultés pour les activités publicitaires et Prisma Media, où le courtier table sur une baisse de revenus de 20%.



Malgré la révision à la baisse de la prévision d'EBITA à 549 millions d'euros pour intégrer un plan de restructuration, Oddo BHF juge que le flux de trésorerie disponible restera très robuste, soutenu par "la récente vente d'un immeuble pour 38 MEUR".