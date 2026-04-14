Oddo BHF réitère son conseil sur Sika après la publication des chiffres trimestriels

Oddo BHF maintient son conseil à neutre sur le titre avec un objectif de cours inchangé de 150 CHF après la publication des chiffres du 1er trimestre 2026.



Le chiffre d'affaires ressort à 2 490 MCHF (-0.2% en organique et -7.0% en réel), légèrement supérieur au consensus (2 451 MdCHFe) et les attentes d'Oddo BHF (2 464 MCHF).



Par zone géographique, l'EMEA progresse de 1.5 % en organique (contre 0.6 % attendu), les Amériques reculent de 1.2% (contre -2.1% attendus) et l'Asie-Pacifique de 2.3% (contre -7.3% attendus), indique le bureau d'analyse dans son étude.



Au global, la croissance organique ressort à -0.2% contre -1.8% attendu.



Dans la zone Asie/Pacifique, l'Asie hors Chine a enregistré une croissance organique positive de 5.2%, en accélération par rapport au 4ème trimestre.



Selon Oddo BHF, la dynamique a été particulièrement positive en Inde, en Asie du Sud-Est, ainsi que dans l'activité Automotive & Industry.



Le groupe reste optimiste pour 2026 et conserve sa guidance. Sika table sur une augmentation du CA de 1% à 4% en devises locales et une marge d'EBITDA à 19.5-20% (18.4% en 2025 et 19.2% hors one off). Le consensus table sur un CA de 11 187 MCHF et un EBITDA de 2 143 MCHF et une marge à 19.2%.



Oddo BHF estime que Sika semble avoir pris des mesures pour juguler les effets de l'inflation induite par la guerre en Iran. Les hausses de prix devraient se répercuter courant du 2ème trimestre.



"Cette publication devrait rassurer les investisseurs à court terme sans pour autant résoudre les problèmes en Chine" rajoute le broker en conclusion.