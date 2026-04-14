Oddo BHF maintient son conseil à neutre sur le titre avec un objectif de cours inchangé de 150 CHF après la publication des chiffres du 1er trimestre 2026.
Le chiffre d'affaires ressort à 2 490 MCHF (-0.2% en organique et -7.0% en réel), légèrement supérieur au consensus (2 451 MdCHFe) et les attentes d'Oddo BHF (2 464 MCHF).
Par zone géographique, l'EMEA progresse de 1.5 % en organique (contre 0.6 % attendu), les Amériques reculent de 1.2% (contre -2.1% attendus) et l'Asie-Pacifique de 2.3% (contre -7.3% attendus), indique le bureau d'analyse dans son étude.
Au global, la croissance organique ressort à -0.2% contre -1.8% attendu.
Dans la zone Asie/Pacifique, l'Asie hors Chine a enregistré une croissance organique positive de 5.2%, en accélération par rapport au 4ème trimestre.
Selon Oddo BHF, la dynamique a été particulièrement positive en Inde, en Asie du Sud-Est, ainsi que dans l'activité Automotive & Industry.
Le groupe reste optimiste pour 2026 et conserve sa guidance. Sika table sur une augmentation du CA de 1% à 4% en devises locales et une marge d'EBITDA à 19.5-20% (18.4% en 2025 et 19.2% hors one off). Le consensus table sur un CA de 11 187 MCHF et un EBITDA de 2 143 MCHF et une marge à 19.2%.
Oddo BHF estime que Sika semble avoir pris des mesures pour juguler les effets de l'inflation induite par la guerre en Iran. Les hausses de prix devraient se répercuter courant du 2ème trimestre.
"Cette publication devrait rassurer les investisseurs à court terme sans pour autant résoudre les problèmes en Chine" rajoute le broker en conclusion.
Sika AG est le n° 1 mondial de la fabrication et de la commercialisation de produits chimiques de construction. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits chimiques de construction (85,3%) : adjuvants de bétons et de mortiers, mortiers de réparation, produits de renforcement et d'étanchéité, mastics, etc. ;
- produits chimiques pour fabrication industrielle (14,7%) : produits de collage et d'étanchéité (notamment polyuréthannes, colles et butyles) destinés essentiellement aux secteurs de l'automobile, du ferroviaire et de la construction navale.
La répartition géographique du CA est la suivante : Suisse (7,9%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (37%), Etats-Unis (22,6%), Amériques (12%), Chine (8,9%) et Asie-Pacifique (11,6%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.